Event-Tipp: Buntes Sommerferienprogramm im Kulturpark Traun

Mit einer Fülle an Workshops, Ausflügen etc. verspricht der Kulturpark Traun mit dem Sommerferienprogramm jede Menge Spaß und großartige Erlebnisse. Spielstadt — von 8. bis 26. Juli am Sportplatz der MMS Traun, Schulstraße 11.

Der Eintritt ist frei! Die Freizeit-Coaches sind immer von Montag bis Freitag (jeweils von 11 bis 18 Uhr) vor Ort und haben ein abwechslungsreiches Tagesprogramm zusammengestellt. Es ist keine Anmeldung erforderlich! Das Programm richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 6 uns 14 Jahren. Tanz und Sport — Faustball: Schnuppertraining am 9., 16. und 23. Juli; Taekwondo, eine der ältesten Sportarten, wird am 2. September gelehrt.

Die Trachtenkapelle Traun lädt am 26. Juli dazu ein, verschiedene Instrumente ausuprobieren. Am 12. und 26. August lädt die Bibliothek in den Bücherdschungel und bei der Geisterführung warten am 4. September viele Schätze auf die Teilnehmer.