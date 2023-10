Energie AG startet neue Kampagne

Innovativ und mutig: So lässt sich in zwei Worten die neue Energie AG-Werbelinie zusammenfassen, deren Hauptmotiv auf dem Mars spielt.

„Wir wollten Konventionen brechen und damit auf unser großes Ziel hinweisen, bis 2035 im Konzern klimaneutral zu werden“, erklärte Energie AG-Pressesprecherin Karin Strobl bei der Präsentation der Kampagne im Power Tower in Linz.

„Marke anpassen“

Laut Energie AG-CEO Leonhard Schitter war der Auftrag für die neue Kampagne „die Marke an die Veränderungen anzupassen und mitzuentwickeln.“ Dem entspreche auch der neue Slogan des Landesversorgers, der lautet: „Energie. Aber Gut. Energie AG.“

Zur Präsentation vor Mitarbeitern in Linz war auch die stv. Vorständin am Institut für Marketing an der Johannes Kepler Universität Linz, Katharina Hofer, gekommen, für die „Marketing nicht im Kopf, sondern nur im Herzen funktioniert“. Das scheint bei dem teils sehr lustigen Spot der Agentur Studio Sonntag gelungen. Zumindest, was die Reaktionen im Publikum betrifft.

Von Karl Leitner