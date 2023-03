Österreicher geben heuer zu Ostern 260 Millionen Euro aus

Drei Viertel der Österreicher feiern Ostern. Sie geben für Ostergeschenke im Schnitt 50 Euro aus. Insgesamt werden für das Fest heuer rund 260 Millionen Euro ausgegeben, so die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) auf Basis einer Umfrage der KMU Forschung Austria.

Budget bleibt gleich

In OÖ sind es 41 Mio. Euro pro Person, was rund 60 Euro pro Person entspricht. Laut WKÖ-Umfrage wollen sieben von zehn Befragten das Budget in etwa gleich hoch halten wie in den Vorjahren.

15 Prozent wollen diesmal tiefer in die Taschen greifen, 17 Prozent werden weniger Geld für Geschenke ausgeben. Die beliebtesten Geschenke sind in diesem Jahr erneut Süßigkeiten wie Schokohasen oder -eier und Pralinen: 68 Prozent greifen auf diese Klassiker zurück. Danach kommen (gefärbte) Ostereier und Spielsachen.

Zudem zählen Bargeld, Blumen und Topfpflanzen zu den favorisierten Geschenken. Insgesamt werden laut der Umfrage heuer etwa 67 Millionen Ostereier und 23 Millionen Schokohasen verschenkt. 89 kaufen ihre Geschenke im stationären Handel.

Ein Viertel kauft laut eigenen Angaben auch online. Zu den beliebten Traditionen gehören Eierpecken (45 Prozent) und Schmücken eines Osterstrauches (40 Prozent).