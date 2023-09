Kleinflugzeug auf Lagerhalle gestürzt: Ein Toter

In der deutschen Gemeinde Großenhain nördlich von Dresden ist ein Kleinflugzeug auf eine Lagerhalle gestürzt. Unmittelbar nach dem Absturz sei ein Brand entstanden, den die Feuerwehr gelöscht habe, teilte die Polizei in der sächsischen Landeshauptstadt am Mittwoch mit. Einsatz- und Rettungskräfte entdeckten dann einen Leichnam. Angaben zur Identität lagen zurzeit nicht vor.

Die Polizei war mit etwa 30 Beamten im Einsatz. Unter anderem seien ein Hubschrauber und die Tatortgruppe des Landeskriminalamts beteiligt gewesen. Die Ermittlungen zur Absturzursache hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung übernommen.