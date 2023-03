Eine abgängige Frau (60) ist am Samstag von Jägern in Pichling bei Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) neben einem Bach in einem Gestrüpp gefunden worden.

Erhebungen der Polizei ergaben, dass es sich um jene 60-Jährige handelt, die seit 15. Jänner nach einem Lokalbesuch abgängig war.

Eine Obduktion ergab keinen konkreten Hinweis auf Fremdverschulden. Die Ermittlungen laufen weiter.