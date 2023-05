Tödlicher Motorrad-Unfall in Salzburg

Ein 65-Jähriger ist mit seinem Motorrad am Montagnachmittag gegen 17.00 Uhr auf der A10 tödlich verunglückt.

Der slowenische Staatsbürger fuhr bei der Mautstelle Höf in St. Michael (Bezirk Tamsweg) auf die Autobahn auf und kam bei einer Rampe in Fahrtrichtung Villach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann touchierte die Leitschiene und wurde dabei rund 20 Meter nach vorne katapultiert, teilte die Landespolizeidirektion Salzburg am Dienstag mit.

Der Motorradlenker erlitt schwerste Verletzungen im Bereich der Oberschenkel und des Brustbereiches. Er war zunächst ansprechbar und wurde von der Rettung erstversorgt. Aufgrund seiner inneren Verletzungen kollabierte er jedoch. Er verstarb noch am Unfallort.

Etwa zur gleichen Zeit ereignete sich in Salzburg ein weiterer Unfall mit zwei Motorradfahrern. Ein 30-Jähriger und ein 56-Jähriger kollidierten auf der B 164 zwischen Hinterthal und Dienten (Bezirk: Zell am See). Beide wurden verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht.