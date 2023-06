Ein seit Pfingstmontag im Wechselgebiet in Niederösterreich vermisster Wanderer ist tot aufgefunden worden.

Die Leiche des 35-Jährigen wurde nach Polizeiangaben vom Donnerstag am Mittwoch gegen 14.45 im sogenannten Rodelgraben in St. Corona am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) von Mitgliedern des Bundesheeres entdeckt.

Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden, wurde betont. Eine groß angelegte Suchaktion war vorangegangen.