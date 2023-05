100 Kilogramm Cannabis aus Eigenproduktion in OÖ verkauft

Ein Kokaindealer in Thalheim bei Wels und ein Drogenhändler mit eigener Cannabis-Aufzuchtanlage in Traun sind der Polizei in Oberösterreich ins Netz gegangen. Beide wurden festgenommen.

Eine Zeugin hatte Dienstagnachmittag der Exekutive einen vermeintlichen Dealer nahe der Dammstraße in Thalheim gemeldet. Eine Streife stellte den 21-Jährigen, der rund 30 Gramm Bruttogewicht Kokain in 27 Päckchen und einen vierstelligen Geldbetrag bei sich hatte.

Lesen Sie auch

Eine professionelle Indoor-Aufzuchtanlage und rund 1,9 Kilogramm Cannabis fanden die Beamten im Jänner bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung eines 57-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land, berichtete die oberösterreichische Polizei am Mittwoch.

Er soll von 2005 bis Anfang diesen Jahres rund 100 Kilogramm Cannabiskraut erzeugt und verkauft haben. So sicherte sich der immer wieder Arbeitslose seinen Lebensunterhalt. Er verweigerte bei seiner Festnahme im Februar die Aussage, Erhebungen zu seinen Abnehmern waren noch am Laufen.