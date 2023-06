14-jähriger Alkolenker fuhr in OÖ Großmutters Pkw zu Schrott

Ein 14-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf an der Krems) das Auto von seiner Großmutter zu Schrott gefahren. Der alkoholisierte Jugendliche blieb dabei unverletzt und flüchtete vom Unfallort.

Die Großmutter hatte von der Spritztour nichts gewusst. Der 14-Jährige wird nun wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen bei der BH Kirchdorf angezeigt, berichtete die Polizei.

Lesen Sie auch

Der Alkolenker fuhr mit dem Pkw seiner Oma auf dem Güterweg Gleinkerau von Spital am Pyhrn Richtung Windischgarsten, als er in einer Linkskurve mit dem Auto auf das Bankett kam und daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Der Pkw touchierte in Folge eine Baumgruppe am linken Fahrbahnrand, drehte sich um die eigene Achse und kam anschließend auf einer Böschung neben einem Bach zum Stillstand. Am Auto entstand Totalschaden.