17.000 Stunden in der Luft

Die „Hercules“-Transportflieger des Bundesheers feiern Geburtstag: Vor fast genau 20 Jahren, am 20. März 2003, ist der erste von drei in Österreich gelandet.

Seit der Einführung der C-130 wurden rund 17.000 Flugstunden absolviert, hieß es am Freitag aus dem Verteidigungsministerium anlässlich eines Festakts am Fliegerhorst Vogler in Hörsching.

Die „Hercules“, die gebraucht von der Royal Air Force aus Großbritannien kamen, wird etwa für Auslandsevakuierungen und zur Versorgung der Auslandskontingente eingesetzt.

Das Transportsystem C-130 „Hercules“ nähert sich nun aber dem Ende seiner Nutzungsphase und soll in den nächsten Jahren außer Dienst gestellt werden. LR Wolfgang Hattmannsdorfer bekannte sich zum Fliegerhorst Vogler als Standort der Luftunterstützung fürs Heer.