28-Jähriger nach 43 Straftaten im Stadtgebiet von Linz in Haft

Nach einer Serie von Straftaten in Linz haben Polizisten am 31. März einen 28-Jährigen festgenommen. Der Mann soll zwischen 16. und 31. März 43 Straftaten mit einem Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro verübt haben.

Der 28-Jährige zeigte sich zu 15 Fakten geständig und machte bei den restlichen Taten von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, berichtete die Polizei nun in einer Aussendung.

Der Beschuldigte wurde nach einem Einbruchsdiebstahl festgenommen und am 2. April in die Justizanstalt Linz überstellt. Bei den Straftaten handelt es sich um Sachbeschädigung, Diebstähle, Entfremdungen unbarer Zahlungsmittel, Urkundenunterdrückungen und betrügerische Datenverarbeitungsmissbräuche. Der Mann verübte die Einbruchsdiebstähle in Wohnungen, Geschäfte, Tankstellen und Bürogebäuden.