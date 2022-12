Eigene Mutter geschlagen – Zwei Jahre Haft

Zu zwei Jahren unbedingter Haft wurde am Donnerstagabend am Landesgericht Linz ein 27-Jähriger verurteilt, der am 30. August 2021 seine Mutter in ihrem Haus in Rohrbach mehrere Schläge versetzte, sodass sie über eine Stiege stürzte und sich schwere Verletzungen mit Dauerfolgen zuzog.

Weiters ordnete das Gericht eine Einweisung des Mannes in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher an, außerdem muss der Mühlviertler der 55-Jährigen 137.000 Euro Schmerzensgeld zahlen und haftet für Spät- und Dauerfolgen.

Der Sohn war zum Tatzeitpunkt schwer alkoholisiert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Salzburger Justiz ermittelte

Weil der Vater des Angeklagten bei der Justiz beschäftigt ist, leitete die Staatsanwaltschaft Salzburg die Ermittlungen. Die Kollegen in Linz erklärten sich für befangen.

Der 27-Jährige wurde aus der U-Haft in Salzburg entlassen, verstieß aber gegen die Auflagen, woraufhin er wieder inhaftiert wurde.