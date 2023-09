Kontrollen der oö. Polizei wirken: Neuerlich Schlepper erwischt

Erneut hat die Polizei im Großraum Linz einen Schlepper erwischt. Der 28-Jährige hatte acht Personen in seinem Fahrzeug, auf das die Beamten am Freitagnachmittag in Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) durch seine auffällige Fahrweise aufmerksam geworden sind.

Als die Polizisten den Wagen für eine Verkehrskontrolle anhielten, entdeckten sie darin drei Erwachsene und vier Kinder – kurdische Türken im Alter zwischen neun und 45 Jahren. Sie befinden sich mittlerweile bei der Fremdenpolizei in Wels. Die Beamten nahmen einen Schlepper aus Albanien fest. Er wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Im Bezirk Rohrbach ist am Samstagnachmittag ein Schlepper im Gemeindegebiet von Altenfelden von Polizeistreifen angehalten und festgenommen worden. Er war mit einem Kleintransporter mit polnischem Kennzeichen unterwegs.

Vermehrte Aufgriffe

In dem Fahrzeug hatte er 27 türkisch-kurdische Staatsbürger illegal über die Grenze gebracht. Laut dem Bundeskriminalamt verlaufe die Schlepper-Hauptroute nach Zentraleuropa nach wie vor über Ungarn und Serbien. Die vermehrten Aufgriffe im Raum Linz dürften die Folge einer Routenänderung sein.

Derzeit werden vermehrt Flüchtende aus der Türkei in OÖ aufgegriffen. Vor allem Kurden würden aus Angst vor neuen Sanktionen die Türkei verlassen, zudem spüre man auch noch die Folgen des Erdbebens in der Türkei. Erst am Mittwoch hat die Polizei in Linz einen 32-jährigen Schlepper aus Albanien festgenommen, zuvor lieferte dieser sich eine Verfolgungsjagd mit den Beamten.