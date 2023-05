Zwei Autofahrer haben einander Freitagnachmittag bei der aktuell gesperrten Autobahnabfahrt Wels-West auf der A8 verprügelt, nachdem sie sich zuvor mehrmals überholt hatten.

Der 35-Jährige und der 32-Jährige stellten die Pkw ab, gingen aufeinander los und schlugen sich krankenhausreif.

Beim Eintreffen der Polizei hatte ein Zeuge die beiden voneinander getrennt. Die Freundin des Älteren soll auch in Richtung des am Boden liegenden 32-Jährigen getreten haben, so die Polizei.