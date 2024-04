Traun stellt Busverkehr auf neue Beine

Die Stadt Traun steht vor einem bedeutenden Wandel im öffentlichen Nahverkehr. Mit einem vollständig überarbeiteten Konzept für den Citybus Traun verknüpft man die Bedürfnisse der Bürger mit den Anforderungen nachhaltiger Mobilität. Im Gemeinderat wurde das Konzept am Mittwoch final beschlossen.

Die Finanzierung des Projekts erfolgt zu zwei Dritteln durch die Stadt Traun und zu einem Drittel durch das Land Oberösterreich, bis zu einem festgelegten Maximalbetrag von maximal 4,75 Mio. Euro. Der Start ist für den 14. Dezember 2025 geplant.

„Mit dem Einsatz elektrischer Busse unterstützen wir die Stadt Traun beim Umstieg auf umweltfreundliche Mobilität und erhöhen so die Lebensqualität für die Traunerinnen und Trauner. Wir zeigen einmal mehr, dass wir in Oberösterreich über Partei- und Gebietskörperschaftsgrenzen hinweg vernünftig und gut zusammenarbeiten, um das Beste für die Menschen zu erreichen“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Das neue Konzept umfasst insgesamt vier Linien und zeichnet sich durch eine Reihe von Innovationen aus, die eine bessere Abdeckung des Gemeindegebiets gewährleisten. Es werden kleinere und wendigere Fahrzeuge eingesetzt, die eine flexiblere und effizientere Bedienung der Stadt ermöglichen.

Dies kommt dem ausdrücklichen Wunsch der Stadtgemeinde nach kompakteren Fahrzeugen entgegen, die im Straßenraum weniger aufdringlich sind und eine bessere Wendigkeit aufweisen. „Mit rund 40 Prozent mehr Fahrplankilometern als bisher und einer klaren Ausrichtung auf Nutzerfreundlichkeit stellt das neue Stadtbuskonzept in Traun einen bedeutenden Fortschritt dar“, so Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ).

Elektrische Zukunft

Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Konzepts ist die Umstellung auf eine teils elektrisch betriebene Busflotte. Fünf der sieben neuen Busse werden elektrisch sein, was den rechtlichen Erfordernissen entspricht und den Wunsch nach nachhaltiger Mobilität widerspiegelt.

Die Neugestaltung sieht vor, drei der vier Linien zur Trauner Kreuzung zu führen. Damit verbessert sich nicht nur die Anbindung an die bestehenden Straßenbahnlinien 3 und 4 erheblich, sondern es werden auch neue Gebiete wie (Alt-)St.Martin erschlossen. Darüber hinaus wird die Anbindung an den Bahnhof Traun verstärkt, was den Umstieg zwischen den Zügen der ÖBB und dem Citybus erleichtert.

„In unserer großen Bürgerbefragung hat sich die überwiegende Mehrheit der Traunerinnen und Trauner für bessere Anbindungen des öffentlichen Verkehrs in allen Stadtteilen, leisere und kleinere Busse und nachhaltige Verkehrslösungen ausgesprochen. Genau das haben wir jetzt gemeinsam mit dem Land OÖ umgesetzt. Der neue City Bus ist ein wesentlicher Schritt hin zu unserem Traun der Zukunft“, sagt Bürgermeister Karl-Heinz Koll (ÖVP).

„Mit der Neugestaltung des öffentlichen Nahverkehrs in Traun wird den Bürgerinnen und Bürgern ein effektives und umweltfreundliches Mobilitätsangebot offeriert. Für die Traunerinnen und Trauner bedeutet das mehr Lebensqualität durch weniger Lärm und Abgase“, so Vizebürgermeister LAbg. Herwig Mahr.

„Die Anbindung an die Straßenbahnlinien, die Erschließung von bisher nicht so gut angebundenen Stadtteilen wie St. Martin und die bessere Verbindung zum Bahnhof machen den innerstädtischen Verkehr in Traun jetzt fit für die Zukunft“, so Verkehrsstadträtin Mag.a Eva May-Paulischin.