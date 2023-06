Ein 57-jähriger Deutscher, der am Samstag mit einem Landsmann (40) auf einer Kletterroute am Traunstein unterwegs war, fiel mangels Zwischensicherungen 15 Meter in seine letzte Sicherung.

Der Jüngere konnte zwar den Sturz aufhalten, der 57-Jährige zog sich aber Verletzungen unbestimmten Grades an den Beinen und am Kopf zu.

Er wurde vom Hubschrauber aus der Wand gerettet und ins Klinikum Vöcklabruck geflogen. Der 40-Jährige stieg gemeinsam mit einer anderen Seilschaft zum Ausgangspunkt ab.