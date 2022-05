Oberösterreicher bei Holzarbeiten verunglückt – Im Spital gestorben

Ein 69-Jähriger ist Freitagvormittag bei Holzarbeiten in einem Waldstück in Tragwein (Bezirk Freistadt) so schwer verletzt worden, dass er noch am selben Tag im Spital gestorben ist.

Mit seiner 75-jährigen Nachbarin wollte der Pensionist einen 25 Meter langen Baumstamm aus einem Graben ziehen.

Er befestigte diesen an einer Seilwinde und rief der Helferin, die nicht im Graben stand, ein „OK“ zu, worauf sie die Seilwinde betätigte, so die Polizei.

Als die Frau laut ihren Angaben nach rund 30 Sekunden nichts mehr von dem Bekannten hörte, ging sie zu der Böschung und blickte hinunter.

Dabei sah sie den Mann regungslos neben dem Baumstamm liegen. Der Schwerverletzte wurde reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum Linz geflogen. Dort erlag er seinen Verletzungen.