Basketballer Samuel Gatterbauer geht mit Startnummer 3 ins Rennen

Ob im Jugend-Nationalteam oder beim FCN Baskets Wels – Samuel Gatterbauer dribbelt seinen Gegenspielern mit dem Ball in der Hand um die Ohren. Vor acht Jahren entdeckte der Point Guard seine Liebe zum Basketball, die ihn im Idealfall bis in die deutsche Bundesliga und in die NBA nach Nordamerika führen soll. Dabei darf Samuel stets auf seinen treuesten Fan vertrauen: Opa Johann unterstützt ihn bei jedem Spiel.