Blanca hat Rhythmus im Blut

„Seit ich gehen kann, liebe ich das Tanzen“ — wenn Blanca Marques Rodrigues von ihrer Lieblingsbeschäftigung erzählt, merkt man förmlich, wie die Augen zu leuchten beginnen. Am liebsten würde sich die 17-Jährige wohl 24 Stunden ihren akrobatischen Tanzelementen hingeben.

Dabei hatte die Gallneukirchnerin ihre ersten „Gehversuche“ im Sport wie Mutter Anita an der Tischtennisplatte absolviert. Doch Marques Rodrigues wollte sich schon bald lieber beim Ballett ausleben, ehe sie im Alter von zehn den Weg zum Breaking — nicht zu verwechseln mit Break Dance — fand. „Ich habe verschiedene Tanzstile ausprobiert. Beim Breaking kann man seinen eigenen Style entwickeln“, erklärte Blanca.

Doch die Trainingsmöglichkeiten waren äußerst begrenzt — weshalb Mutter Anita das Heft in die Hand nahm und für ihre beiden Töchter (auch Sophia ist begeisterte Tänzerin) einen neuen Verein gründete: den Urban Dance Club in Linz.

Während der Klub stetig wächst, steigen auch die Erfolge Blancas. Im Vorjahr gewann sie bei den Breaking Austrian Youth Open den Österreichischen Meistertitel. In zwei Jahren in Paris ist Breaking erstmals im Olympia-Programm vertreten. „2024 wird noch schwierig, aber 2028 möchte ich definitiv dabei sein“, hofft Marques Rodrigues, auch vier Jahre später noch die Chance zu bekommen, sich auf allerhöchster Bühne zu beweisen. Und sie hat noch einen weiteren Traum: „Einmal möchte ich in einem Tanzfilm mitmachen.“ Und warum wird sie heuer das TopTalent? „Weil ich sehr ehrgeizig bin und den Sport zu meinem Beruf machen will.“