Bei Familie Haider aus Ottensheim dreht sich alles um den Rudersport, so auch bei Tochter Greta, die in den letzten sechs Jahren neben unzähligen nationalen Titeln auch schon die ersten internationalen Ausrufezeichen setzte: Vierte bei der U19-EM oder WM-Teilnahme. Langfristig peilt die 17-jährige Gymnasiastin die Olympia-Teilnahme 2028 an.