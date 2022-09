Angriff ist beste Verteidigung

Schon die Eltern waren äußerst Tischtennis-affin gewesen, nach deren Umzug von China nach Österreich kam auch Tochter Nicole Aolin Panholzer immer öfter in den Genuss dieser Sportart. „Meine Mama hat mich damals zum Kindertraining mitgenommen, ich wurde dann auch zu einem Sichtungstraining eingeladen“, erinnert sich die heute 15-Jährige.

Nach Anfängen in Perg und Ried/Riedmark schloss sich Panholzer der mit Abstand besten Adresse im heimischen Damen-Tischtennis an — Linz AG Froschberg. Dort kann sie sich dank hochwertiger Trainingseinheiten ideal weiterentwickeln. Im Spiel versucht die Ramsauer-Schülerin, das Heft in die Hand zu nehmen. „Ich spiele sehr gerne aktiv und auf Angriff“, beschreibt sie ihren Stil, der jenem ihres Idols, der chinesischen Weltmeisterin Sun Yingsha, ähnelt. „Sie spielt auch voll auf Angriff. “

Panholzer konnte damit ebenfalls schon einige Erfolge verbuchen. Im Vorjahr meldete sie sich nach zwischenzeitlicher Tischtennis-Pause mit dem Gewinn des Top-10-Turniers in der U21-Klasse eindrucksvoll zurück, auch heuer konnte sie etwa im Bundesländer-Teambewerb bereits aufzeigen.

Im nächsten Schritt strebt Panholzer gute Platzierungen bei internationalen Turnieren an, langfristig will sie den Froschberg-Stars Liu Jia oder Sofia Polcanova nacheifern und bei Olympia an der Platte stehen. „Aber ich will mich nicht nur qualifizieren, sondern auch was draus machen“, sagte die ehrgeizige ÖTTV-Hoffnung. Und warum wird Nicole heuer TopTalent? „Ich versuche, jeden Tag mein Bestes zu geben. Es wäre sicher eine zusätzliche Motivation für die Zukunft.“