In der Ruhe liegt Felix’ Kraft

Geschmeidig, mit viel Gefühl, aber auch einer Menge Punch lässt Felix Kiemeswenger den Stock über den Asphalt gleiten. Der 16-Jährige zählt zu den größten Talenten seiner Altersklasse und zeigt das regelmäßig bei Turnieren. So etwa bei der EM in Bad Wörishofen (D), wo der Schütze des ASVÖ Lichtenberg in der U16 mit Gold im Mannschaftsspiel, Silber im Team-Zielbewerb und Bronze im Einzel groß abräumte. „Nächstes Ziel ist die EM im Winter, in der U23 gibt es dann Weltmeister auch. Aber bis dahin ist es noch eine lange Zeit“, hat Kiemeswenger, der sich selbst als „ziemlich ruhig und konzentriert“ beschreibt, in den kommenden Jahren einiges vor.

Die Liebe zum Stocksport entdeckte der Hinzenbacher durch Vater und Großvater, 2016 packte ihn das Fieber dann selbst. „Mein Papa hat in Alkoven geschossen, ich habe in Lichtenberg begonnen und Papa ist dann auch gewechselt“, erzählte der Youngster. „Mir hat das so getaugt, wie mein Papa das gemacht hat, da dachte ich, das muss ich auch machen.“

Zweimal in der Woche pendelt Kiemeswenger nach Lichtenberg, sein Verein zählt über 100 Aktive. „Es wäre super, wenn noch mehr Jugendliche dazukommen“, hofft der 16-Jährige, der eine Lehre als Betriebslogistikkaufmann absolviert. Und warum wird er TopTalent? „Weil ich in meiner Spielklasse zu den Besten gehöre.“