Lawrence Bogeschdorfer (Klettern) geht mit Startnummer 2 ins Rennen

Mit Lawrence Bogeschdorfer ist zum dritten Mal in den vergangenen fünf Jahren ein Kletter-Sportler aus Vöcklabruck nominiert. Seine Vorliebe wurde schon früh ersichtlich: „Wo raufklettern und runterspringen hat mir immer schon Spaß gemacht.“ Das spiegelte sich auch in den späteren Erfolgen wider, etwa in Form von starken Resultaten bei Jugend-WM und -EM. Großes Ziel sind die Olympischen Spiele, dafür hat sich Lawrence in der Corona-Pause sogar eine Kletterwand am Dachboden gebaut.