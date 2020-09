Die Stimmungskanone im Tor

Eishockey-Keeper Leon Sommer geht mit Startnummer 14 ins Rennen

Als seine Schwester Carmen im Kindergarten zu einem Schnupper-Training eingeladen wurde, musste sie der zwei Jahre jüngere Leonhard Sommer einfach begleiten — zum Glück für den Linzer Eishockey-Sport. Denn 15 Jahre später klopft Leon, wie ihn seine Freunde nennen, bereits laut an die Tür zum Profi-Eishockey an.

Ein „Penalty-Killer“

Ausgerechnet auswärts gegen Salzburg stand der Keeper in der letzten Saison erstmals im Kader der Black Wings Linz. Und auch wenn der 18-Jährige keine Eiszeit bekam, das Erlebnis war zusätzliche Motivation. „Das war richtig cool“, grinst der BORG-Schüler beim Gedanken daran noch immer über beide Ohren.

In Liga zwei, der Alps Hockey League, brachte es Leon bisher auf 25 Einsätze für die Steel Wings. Das Highlight war der 3:2-Sieg im Shoot-Out in Cortina. „Das Penalty-Killing taugt mir sehr“, schmunzelt die Stimmungskanone im Team. „Mit mir kann man immer Spaß haben.“ Warum er sich für das Tormannspiel entschieden hat? „Man hat mehr Verantwortung, kann den Spielern mehr helfen.“ Nachdem er sich bei den Black Wings einmal durchgesetzt hat, will er in die Schweiz, wo „das Tormannspiel einen anderen Stellenwert hat“, oder in die National Hockey League.

Ein weit kurzfristigeres Ziel klingt banal, ist aber für sein Spiel umso wichtiger: „Ich will den Spagat schaffen. Es fehlt nicht mehr viel.“ Vielleicht kann er diesen ja auf der TopTalent-Bühne herzeigen. „Der Sieg beim TopTalent würde mir Extra-Motivation geben, denn es ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass viele hinter einem stehen.“